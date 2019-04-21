Кроуфорд победил Хана и сохранил титул по версии WBO

Ранним утром 21 апреля мск в Нью-Йорке завершился турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стала встреча чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда и экс-чемпиона мира в первом полусреднем весе Амира Хана.

Хан, невзирая на неплохое начало, уже в первом раунде оказался в нокдауне. После этого американец уверенно захватил инициативу и записывал себе в актив каждый раунд. На старте шестой трёхминутки Кроуфорд пробил сопернику ниже пояса. Амир имел право воспользоваться пятью минутами на восстановление, но вскоре у канатов появился врач, который рекомендовал рефери остановить встречу.

Последний принял решение зафиксировать победу Кроуфорда техническим нокаутом. Таким образом, американец провёл вторую защиту титула в полусреднем весе.