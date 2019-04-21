Кроуфорд: нокаут в бою с Ханом был делом времени

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд поделился впечатлениями от победы в бою с Амиром Ханом, отметив, что вопрос нокаута в этой встрече был делом времени.

«Могу сказать вам, что сломал Хана. Вопрос нокаута был делом времени. Мне необходимо было немного времени. Был немного разочарован тем, что угол Амира остановил бой в такой манере. Но Вирджил Хантер — великий тренер, и он искал выход для своего бойца», — приводит слова американца BoxingScene.

Напомним, бой Теренса Кроуфорда и Амира Хана стал главным событием турнира в Нью-Йорке. Встреча была остановлена в шестом раунде после того, как американец нанёс Хану удар ниже пояса. Рефери зафиксировал победу Кроуфорда техническим нокаутом.