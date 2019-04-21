Хан заявил, что не отказывался от продолжения боя, Кроуфорд опровергает это

Ранним утром 21 апреля мск в Нью-Йорке состоялся титульный поединок чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда и бывшего чемпиона в первом полусреднем весе Амира Хана. Встреча завершилась победой Кроуфорда техническим нокаутом в шестом раунде. На старте трёхминутки Теренс пробил Хану ниже пояса и рефери принял решение остановить бой.

Позже появилась информация, что остановить бой рефери призвал тренер Хана Вирджил Хантер. Но Амир отрицает это.

«Я не хотел сниматься с боя и не делал этого. Теренс — классный боец, но если люди хотят думать, что я отказался от продолжения, то все вопросы к ним», — цитирует Амира BoxingScene.

Американец же не согласен с версией Хана.

«Он искал повод, чтобы остановиться. Я видел, как он качал головой и что-то говорил своему тренеру. Я смотрел и думал: „чёрт, он собирается отказаться от продолжения“. Мне не нравится побеждать вот так. Амир, разве ты не отказывался от боя? Скажи правду», — сказал Кроуфорд.