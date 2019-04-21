Махачев: бойцы из топ-10 не хотят драться

Боец UFC Ислам Махачев дал ещё один комментарий в отношении поединка с Арманом Царукяном на турнире UFC в Санкт-Петербурге, а также поделился дальнейшими карьерными планами.

«Честно сказать, думал, что в бою с Царукяном будет полегче. Недоволен такой победой, но победа есть победа. Но были и причины такого выступления. Соперник не показал чего-то сверхъестественного. Я контролировал каждый аспект боя, я всё видел, но в силу некоторых обстоятельств не смог сделать то, что должен был. Не показал свою работу.

Удивил ли меня Арман борьбой? Меня удивили физические качества. У него было много сил. Что касается дальнейших планов, то в топ-10 слишком умные парни, они не хотят драться ни с кем, кроме соперников из топ-10. Думаю, что и у меня будет шанс подраться с ними, заслужу его своими победами», — сказал Махачев в интервью, размещённом на канале UFC Russia в YouTube.