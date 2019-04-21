Волков: с радостью встречусь с Оверимом

Российский боец UFC Волков принял вызов голландского бойца Алистара Оверима, брошенный ему после турнира UFC в Санкт-Петербурге.



«Оверим одержал победу вчера в Санкт-Петербурге и вызвал меня на бой. Поздравляю его с победой, но я не увидел в этом бою от него чего-то нового и какой-то гениальной формы. С радостью встречусь с Алистаром в октагоне при первой возможности и закончу начатое дело», — написал в своём «инстаграме» Александр Волков.

Напомним, что изначально именно Волков должен был встретиться с Алистаром Оверимом, но был вынужден сняться с турнира из-за проблем со здоровьем. В итоге соперником Оверима стал Алексей Олейник. Оверим нокаутировал Олейника в главном поединке UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге.