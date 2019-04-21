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Макгрегор опубликовал фото с тренировок

Макгрегор опубликовал фото с тренировок
Бокс/ММА / ММА

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал фотографию с тренировок.

«Спина большого орангутана», — подписал фотографию Макгрегор в своём «инстаграме».

Посмотреть фото с тренировок можно в «инстаграме» Конора Макгрегора.

Напомним, что Макгрегор не выходил в октагон с тех пор, как потерпел поражение в титульном бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым 7 октября 2018 года. После поединка вспыхнула потасовка, в результате которой оба спортсмена получили дисквалификации на длительные сроки.

Дисквалификация Макгрегора истекала в середине апреля. В марте ирландец объявил о завершении карьеры, однако уже через девять дней принял решение вернуться в смешанные единоборства.

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