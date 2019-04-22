Уорд: Кроуфорд — сильнейший боксёр в мире, независимо от категорий

Ранним утром 21 апреля мск в Нью-Йорке состоялся титульный поединок чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда и бывшего чемпиона в первом полусреднем весе Амира Хана. Встреча завершилась победой Кроуфорда техническим нокаутом в шестом раунде. На старте трёхминутки Теренс пробил Хану ниже пояса и рефери принял решение остановить бой.



Бывший чемпион мира Андре Уорд поделился мыслями об этом поединке.



«Теренс Кроуфорд сделал то, чего от него ожмдали. Он доминировал на ринге, полностью контролировал происходящее. Да он пропустил несколько ударов, однако он пренебрежительно отнёсся к защите. Иногда боксёры так делают, когда видят, что каждый их точный удар достигает цели и потрясает соперника. Кроуфорд хотел выиграть эффектным нокаутом. Я считаю, что Кроуфорд — сильнейший боксёр в мире, независимо от категорий», — приводит слова Андре Уорда ESPN.