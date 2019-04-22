А. Емельяненко разбил лицо после падения с велосипеда, бой с Энрике перенесён

Российский боец ММА Александр Емельяненко не примет участия в турнире «Битва на Волге 12», который будет проходить в Самаре 10 мая. Спортсмен сообщил, что получил травмы в результате падения на велосипеде.

«Мой друг, который выступает в дисциплине «спортивный айронмен», организовал двухчасовую тренировку на велосипедах! Я выдержал нагрузку, но из-за неумения кататься на велике разбился. Бой, который должен проходить в Самаре, перенесён», — написал Емельяненко в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Емельяненко

Емельяненко должен был встретиться с бразильцем Луисом Энрике, который ранее выступал в UFC.

В MMA Емельяненко одержал 28 побед и потерпел семь поражений. Его последний поединок с американцем Тони Джонсоном завершился вничью.