В Москве обнаружено тело чемпионки России по тайскому боксу Мялиной

В Москве было обнаружено тело чемпионки России по тайскому боксу Кристины Мялиной, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным источника, 26-летняя девушка скончалась от полученных травм в результате падения с большой высоты. Тело обнаружили на козырьке подъезда дома на Кроштандском бульваре. Обстоятельство дела выясняют следователи.

Мялина становилась победительницей Кубка России, была чемпионкой Москвы и Московской области. Также она входила в состав сборной России на чемпионате Европы. Мялина работала тренером по общефизической подготовке и гандболу в одном из клубов единоборств и фитнеса.