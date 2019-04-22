Бенавидес: не был удивлён, что Диллашоу наконец поймали на допинге

Боец UFC Джозеф Бенавидес прокомментировал ситуацию с проваленным допинг-тестом и последующим отстранением Ти Джея Диллашоу.



«Я не был удивлён, что его наконец-то поймали. В этом не было ничего сенсационного. Всё уже было много раз сказано. Я не могу сказать ничего хуже того, что уже думают люди и пишут в Сети. Все эпитеты, которые говорят люди, на сто процентов оправданы его поведением.



Всегда есть последствия поступков, нельзя постоянно скрывать, кто вы на самом деле такой. Я удивлён, что в случае с Диллашоу на это ушло так много времени. Но навсегда скрыть свои проступки невозможно. У всего есть последствия, и я не думаю, что здесь они столь велики», — приводит слова Джозефа Бенавидеса MMAFighting.