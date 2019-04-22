Рокхолд рассчитывает получить бой с Джонсом в случае победы над Блаховичем

Бывший чемпион UFC Люк Рокхолд рассчитывает получить титульный поединок с Джоном Джонсом в случае победы над Яном Блаховичем на турнире UFC 239.



«Тьягу Сантос получил свой титульный бой с Джоном Джонсом, нокаутировав Блаховича. Теперь я планирую встретиться с Блаховичем на турнире UFC 239, и если я одержу победу, кто сможет мне отказать в бое с Джонсом?



Я готов войти в бой с Джонсом в одно мгновение. Я тренировался в его стиле в течение многих лет, я знаю его стиль, и мне нравится этот бой. Так что я собираюсь сосредоточиться именно на этом, сделать в июле то, что должен, и, если всё получится, встречусь с Джонсом либо в конце 2019 года, либо в 2020-м», — приводит слова Люка Рокхолда BJPenn.