Усик подвёл итоги второго тура выборов президента Украины: простить и посадить

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе украинский боксёр Александр Усик прокомментировал итоги второго тура выборов президента Украины.



«У нас новый президент. Великолепно. Знаете, что очень интересно? Посмотреть на тех оборотней, которые сейчас будут переворачиваться, то есть они будут перевоплощаться в другое обличие. На самом деле их нужно простить. Простить и посадить», — приводит слова Александра Усика «Обозреватель».



Напомним, что по итогам второго тура после обработки 99,8% протоколов Владимир Зеленский набрал 73,22%, а его оппонент Петр Порошенко — 24,46% голосов.



25 мая Александру Усику предстоит дебют в супертяжёлом весе, бой пройдёт в США. Соперником Усика станет Карлос Такам.