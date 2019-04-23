Шесть боксёров вошли в шорт-лист на замену Миллеру на бой с Джошуа

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира, британского боксёра Энтони Джошуа, назвал боксёров, которые могут заменить Джарелла Миллера, провалившего допинг-тест. Джошуа и Миллер должны были встретиться на ринге 1 июня в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Джошуа всё равно планирует дебютировать в США, сейчас промоутер британца занят поиском соперника.

В шорт-лист вошли Энди Руис-младший, Луис Ортис, Майкл Хантер, Мануэль Чарр, Тревор Брайан и Агит Кабайел, сообщает ESPN со ссылкой на Хирна.

Эксперты считают, что наиболее высокие шансы на бой с Джошуа у Ортиса (31-1, 26 КО) и Хантера (16-1, 11 КО). Тем не менеее Руис-младший, потерпевший лишь одно поражение в 33 боях, также может стать хорошим соперником Джошуа. Ранее Руис в «Инстаграме» бросил вызов Джошуа, заявив, что британец ещё не встречался с боксёром с подобным стилем.