На боксёрском форуме обсудят проблему гендерного равенства среди спортсменов

В июне в Екатеринбурге состоится второй Международный боксёрский форум, в рамках которого планируется согласовать общие правила проведения объединительных боёв, обсудить создание новых континентальных федераций, бизнес-платформы для промоутеров, решение проблем гендерного равенства среди спортсменов (как известно, АИБА уже постановила сократить на предстоящей Олимпиаде-2020 в Токио количество весовых категорий для мужчин с 10 до 8 и увеличить их с 3 до 5 у боксёров-женщин) и другое, информирует пресс-служба.



В рамках форума одновременно на трёх площадках — во Дворце игровых видов спорта «Уралочка», Культурно-развлекательном комплексе «Уралец» и Академии единоборств РМК — пройдут сессии по вопросам взаимодействия между профессиональными организациями бокса. Участники продолжат обсуждение проблем, а также выработку и согласование их решений, которые были заложены во время проведения первого Международного боксёрского форума. Прежде всего будет продолжен плодотворный диалог между столпами боксёрского движения во всём мире, начало которому было положено в прошлом году в Сочи.



Также пройдут судейские и медицинские семинары от международных организаций, тренерские семинары и мастер-классы, а также большое боксёрское шоу и торжественная церемония открытия.