Бывший тренер Макгрегора: Конор занял у меня деньги в 17 лет. Отдал недавно

Пэдди Брэйди, бывший тренер экс-чмемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, рассказал интересную историю о том, как ирландский боец занял у него деньги.



«Когда Макгрегору было 17 лет, он занял у меня семьдесят евро. Ему нужны были деньги на инструменты для работы сантехником. В итоге долг он отдал совсем недавно, во время поединка в Дублине. Я постоянно шутил над ним и спрашивал, где мои деньги. В итоге он выписал мне чек на эту сумму», — приводит слова Пэдди Брэйди MMAFighting.



Конор Макгрегор в последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года, проиграв приёмом российскому чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. В марте 2019 года Макгрегор заявил о завершении карьеры, однако уже в начале апреля объявил о возобновлении тренировок.