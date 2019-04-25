Бывший тренер: жаль, что Головкин оказался настолько жаден и неблагодарен

Абель Санчес, бывший тренер экс-чемпиона мира из Казахстана Геннадия Головкина, прокомментировал решение боксёра прекратить сотрудничество. Головкин и Санчес работали вместе с 2010 года. О прекращении сотрудничества Головкин сегодня, 25 апреля, сообщил в своём «инстаграме».

«Я больше не работаю с Геннадием Головкиным. После девяти лет отличного сотрудничества, установленных рекордов и карьеры, достойной Зала славы, позволившей подписать контракт с DAZN на $ 100 млн за шесть боёв, Головкин настоял на новом варианте оплаты труда тренера.

Мои честь и достоинство не позволяют допустить, чтобы меня так обманывали. Очень жаль, что человек оказался настолько жаден и неблагодарен, забыв о чести и этике. Поэтому наше сотрудничество прекращается», — цитирует Санчеса журналист Джэйми Мотта.