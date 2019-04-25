Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Фергюсон прекратил сотрудничество с фирмой, представляющей интересы Макгрегора

Фергюсон прекратил сотрудничество с фирмой, представляющей интересы Макгрегора
Бокс/ММА / ММА

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон прекратил сотрудничество с компанией Paradigm, которая также ведёт дела ирландского бойца ММА Конора Макгрегора, сообщает ESPN.

По данным источника, Фергюсон уже подписал контракт с фирмой Ballengee. Эта компания представляет интересы ряда известных бойцов, включая Эдди Альвареса, Алджаймена Стерлинга и других.

Напомним, что ранее Фергюсон неоднократно вызывал на бой россиянина Хабиба Нурмагомедова, являющегося чемпионом UFC в лёгком весе. Но в марте супруга Тони сообщила, что боец испытывает проблемы с психикой. После этого президент UFC Дэна Уайт заявил, что Фергюсон будет допущен к поединкам лишь в том случае, если пройдёт обследование у врачей организации.

Жена Фергюсона не стала продлевать ордер для защиты от мужа
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент