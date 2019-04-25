Исмаилов: нокаут не повлияет на наши отношения с Василевским

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал о взаимоотношениях со своим соперником Вячеславом Василевским накануне боя на пресс-конференции в Москве.



«Кто бы ни улетел из нас в нокаут в бою, я не думаю, что это как-то повлияет на наши отношения. Когда мне сказали, что моим противником будет Вячеслав Василевский, я уже понял, что по своей доброте душевной он парень без комплексов. Я понимаю, что мы с ним можем покрутить этот бой. Будут ли сохраняться наши отношения, зависит исключительно от нас. Вот если я оскорблю его, естественно, это повлияет на отношения. А нокаут никак не может повлиять. Кто бы ни улетел, в какой бы нокаут, на наши отношения никак это не повлияет.



В бою с Владимиром Минеевым что-то пошло не так, я немало гонял, я неправильно питался после сгонки веса. В этот раз я придерживался изначально. Сейчас хорошо себя чувствую. Я устранил все ошибки, в этот раз так не будет. Если мы до третьего раунда дойдём со Славой, то увидите мою функционалку.



То, что я дерусь в прелимах, меня не расстраивает. Я не люблю долго ждать боя. Подерусь и смогу смотреть бои с улыбкой победителя на лице», — приводит слова Исмаилова пресс-служба АСА.



Бой Василевского и Исмаилова состоится 27 апреля в Москве на турнире ACA 95. В активе 30-летнего Василевского 33 победы при шести поражениях, на счету 32-летнего Исмаилова 13 побед, два поражения и ничья.