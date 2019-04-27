Fight Nights Global 93: Малыхин нокаутировал Кудина

26 апреля в Мытищах прошёл турнир Fight Nights Global 93. В главном поединке турнира встречались Анатолий Малыхин и Алексей Кудин. Малыхин с первых минут поединка захватил преимущество, умело провел несколько тейкдаунов и атаковал соперника в партере.



Поединок завершился уже во втором раунде — Малыхин в очережной раз уронил Кудина и провёл серию ударов, после которой судьи приняли решение остановить поединок, присудив победу техническим нокаутом Малыхину. Напомним, Кудин принял поединок на коротком уведомлении, заменив не приехавшего в Россию из-за неназванных проблем Фабио Мальдонадо.



В соглавном поединке турнира Нариман Аббасов победил судейским решением Куата Хамитова и стал чемпионом организации в легком весе.