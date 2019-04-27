Тито Ортис подписал контракт с Combate Americas

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Тито Ортис намерен снова вернуться в октагон. 44-летний американец подписал контракт с промоушеном Combate Americas, сообщает MMA Fighting.

«Я готов драться. Готов надрать кому-то зад. Я возвращаюсь, повеселимся», — сказал Ортис.

Руководитель Combate Americas Кэмпбелл Макларен уже заявил, что Ортису подбирают достойного соперника.

Предыдущий поединок Ортис провёл в ноябре 2018 года. На турнире, организованном компанией Golden Boy Promotions, Тито в первом раунде нокаутировал принципиального соперника — другого ветерана Чака Лидделла. Всего после ухода из UFC в 2012 году Тито провёл пять поединков, победив в четырёх из них. Победная серия Ортиса на данный момент составляет два боя.