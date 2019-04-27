Спенс: Арум не продвигает Кроуфорда так же хорошо, как Ломаченко

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Эррол Спенс считает, что глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум не продвигает чемпиона мира по версии WBO Теренса Кроуфорда должным образом. По словам Спенса, функционер всё внимание уделяет персоне Василия Ломаченко.

«Промоутерам Теренса следует работать лучше. В этом плане я вижу провал. Если в нашем бою с Кроуфордом я принесу 400 000 подписок по системе PPV, а Кроуфорд — 100 000, то почему мы должны будем распределять гонорар поровну?

Кроуфорду не хватает продвижения. Арум не работает с Теренсом так, как нужно. Не знаю почему, но кажется, что он сосредоточен на Ломаченко. Боб не продвигает Кроуфорда так же хорошо, как Ломаченко. Даже когда речь идёт о поединке Кроуфорда, они говорят о Василии. Зачем они о нём говорят, когда речь идёт о встрече Теренса по системе PPV? Каждый раз, когда они упоминают Кроуфорда, они говорят и о Ломаченко. Для чего они это делают?

Когда я провожу бои с платными подписками, мои промоутеры не говорят о других боксёрах. Они не вспоминают о Пакьяо или Турмане, они говорят обо мне», — приводит слова Спенса BoxingScene.