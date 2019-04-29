Промоутер: соперника Джошуа назовут 30 апреля

Барри Хирн, отец Эдди Хирна, промоутера британского боксёра Энтони Джошуа, заявил, что до конца месяца будет назван очередной соперник чемпиона мира. 1 июня Джошуа должен был встретиться с Джареллом Миллером в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден», но американский боксёр не получил лицензию из-за проваленного допинг-теста.

«Как я понимаю, очень высоки шансы, что он назовёт соперника уже 30 апреля. Конечно, там тяжёлая ситуация, очень тяжёлая. В мире бокса очень важны деньги. Но также важно найти хорошего соперника для Джошуа.

У нас есть список из пяти кандидатов. Никто не будет нас шантажировать, как-то втягивать в сомнительные сделки. Эдди действует прямолинейно, он ничего не скрывает», — цитирует Барри Хирна Bad Left Hook.