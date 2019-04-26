Источник: Руис заменит Миллера в поединке с Джошуа

Сразу несколько источников сообщают, что американский боксёр Энди Руис-младший заменит Джарелла Миллера в поединке с чемпионом мира, британцем Энтони Джошуа. Миллер должен был встретиться с Джошуа 1 июня в Нью-Йорке, но американский боксёр провалил допинг-тест.

Руис одержал 32 победы в 33 поединках. В 2016 году он уступил решением судей бывшему чемпиону мира по версии WBO Джозефу Паркеру.

По данным источников, Эдди Хирн, промоутер Джошуа, сейчас находится в Лос-Анджелесе, где он ведёт переговоры с представителями Руиса. Пока переговоры идут успешно, стороны близки к итоговому соглашению.

Ранее Руис в «Инстаграме» бросил вызов Джошуа, заявив, что британец ещё не встречался с боксёром с подобным стилем.