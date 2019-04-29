Спенс: хочу, чтобы Джейкобс выиграл бой против Альвареса

Чемпион мира в полусреднем весе по версии IBF Эррол Спенс поделился мыслями относительно предстоящего поединка между чемпионом WBC\WBA Саулем Альваресом и чемпионом IBF Дэниелем Джейкобсом.



«Я хочу, чтобы Дэниел Джейкобс выиграл бой против Сауля Альвареса. Я думаю, что если Джейкобс будет достаточно активен и станет боксировать с Альваресом, то он может переиграть и победить Сауля. Я буду болеть за Джейкобса, но стоит понимать, что Альварес — отличный боксёр», — приводит слова Эррола Спенса boxingnews24.



Поединок между Саулем Альваресом и Дэниелом Джейкобсом пройдёт 4 мая в Лас-Вегасе. Напомним, что ранее Альварес победил Геннадия Головкина. Джейкобс уступил Головкину по очкам, хотя итоговое решение судей и вызвало большие споры.