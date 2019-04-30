Дацик проведёт поединок с бойцом, отсидевшим 15 лет в тюрьме

Российский боец ММА Вячеслав Дацик вернётся в октагон 29 июня. Соперником Дацика станет другой российский боец — Максим Новосёлов. Об этом Новосёлов сообщил в своём «инстаграме». Поединок состоится в Калининграде в дворце спорта «Янтарный».

Максим Новосёлов — российский боец смешанных единоборств, на счету которого 10 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в восьми из которых он одержал победы.



В общей сложности Новосёлов 15 лет провёл в заключении — в 1993 году он был осуждён на 14 лет колонии по обвинению в убийстве. В заключении продолжал участвовать в подпольных боях. В 2012 году был осуждён повторно — на три с половиной года за участие в наркобизнесе.



Дацик в 2007 году был арестован за серию ограблений салонов сотовой связи, был отправлен в психиатрическую клинику, откуда сбежал. Был депортирован из Норвегии и был приговорён к пяти годам лишения свободы. В 2016 году освободился из красноялрской колонии. На счету Дацика 13 поединков в профессиональных ММА, в которых он девять раз потерпел поражения. В последнем поединке с Артёмом Тарасовым Дацик получил дисквалификацию за запрещённый удар.