Фируза Шарипова проведёт реванш с Юлией Куценко

В рамках Международного боксёрского форума, который пройдет в Екатеринбурге с 13 по 16 июня, состоится вечер бокса. В рамках одного из предварительных поединков в ринг выйдут женщины. Чемпионка мира во второй полулёгкой весовой категории по версии IBO Фируза Шарипова (10-1-0, 5 КО) проведёт поединок против россиянки Юлии Куценко (7-1-1, 3 КО). Бой будет носить статс реванша. В первом противостоянии, которое состоялось в сентябре 2018 года победу единогласным решением судей одержала Шарипова.



Фируза Шарипова признана самой красивой девушкой в истории профессионального бокса, вошла в ТОП-10 выдающихся женщин Казахстана в 2017 и 2018 годах, признана Человеком года-2018. Юлия Куценко также является яркой и харизматичной спортсменкой. Она представляет промоутерскую компанию Роя Джонса-младшего.

