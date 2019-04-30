Яквинта: поставил бы на Нурмагомедова в поединке с Порье

Бывший претендент на пояс UFC Эл Яквинта заявил, что российский чемпион Хабиб Нурмагомедов защитит титул, победив Дастина Порье.

«Я думаю, что Дастин — опасный соперник, он действительно силён, у него хорошая выносливость. Дастин хорош в боксе и в работе на земле.

Но если бы мне предложили поставить свои деньги, то я бы сделал ставку на Хабиба. У Порье никогда не было столь мощного соперника.

Если в итоге Хабиб сможет прижать его к земле в первом раунде, то выиграет бой в своём стиле», — сказал Яквинта во время шоу Ариэля Хельвани.

Предполагается, что Нурмагомедов будет защищать титул осенью. В качестве одного из вариантов называется турнир UFC 242 в Абу-Даби.