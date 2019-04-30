Владимир Кличко снова намекнул на возобновление карьеры

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко в очередной раз намекнул на возможное возобновление карьеры. Отметив, что день боя с Энтони Джошуа стал для него «пока что» лучшим за годы карьеры.

«Хоть я и не завоевал титул 29 апреля 2017 года, лично для меня это был пока что лучший день в моей долгой боксёрской карьере. Спасибо Энтони Джошуа, что стал для меня идеальным соперником в моём навязчивом желании снова стать чемпионом», — написал украинец на своей официальной странице в «Твиттере».

Напомним, что 29 апреля 2017 года Кличко-младший досрочно проиграл Энтони Джошуа, через некоторое время Владимир объявил о завершении карьеры, отказавшись от возможности провести реванш. В последние месяцы в СМИ регулярно появляются слухи, что украинец готовится возобновить выступления.