Бой Симбагаев — Мансуров закончился скандалом

Поединок российского легковеса представляющего клуб Ferrum Ризвана Симбагаева и Расула Мансурова из Кыргызстана, который состоялся 30 апреля в Алма-Ате в рамках шоу ALASH PRIDE & JFC закончился скандалом.



В первом раунде бойцы обменивались жёсткими разменами ударов. Тот и другой неплохо смотрелись в стойке, предпочитая атакующую манеру ведения боя. В концовке раунда Мансуров разбил Симбагаеву нос, в результате чего у россиянина началось кровотечение. Вторая пятиминутка целиком и полностью прошла под контролем Симбагаева, которому в самом начале раунда удалось провести тейкдаун, и на протяжении всего раунда контролировать соперника в партере, разбивая ударами.



Несмотря на односторонний характер боя во втором отрезке, буквально в самой концовке рефери неожиданно остановил встречу (в тот момент, когда Ризван находился в доминирующей позиции в гарде), подозвав к клетке врача. После непродолжительного осмотра, представитель скорой помощи просигнализировал о том, что бой не может быть продолжен, чем вызвал бурю эмоций со стороны российского бойца, который всем видом показывал, что готов продолжать бой. Таким образом, судейская бригада присудила победу Мансурову техническим нокаутом.



По словам представителей россиянина они намерены опротестовать данное решение.

Видеозапись остановки боя Симбагаев — Мансуров можно посмотреть на YouTube.