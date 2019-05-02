Яквинта: знаю Серроне дольше, чем он меня

Боец UFC Эл Яквинта поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Дональдом Серроне, который состоится в Оттаве 5 мая.



«Я не знаю, что принесёт мне победа над Дональдом Серроне. Это большой бой, сильный противник. Он очень известный, техничный, опытный, очень опытный. Победа над ним даст мне репутацию.



Я перестал переживать по поводу соперников. Я сильно беспокоился по поводу Кевина Ли, потом о получении поединка. Я хотел получить хороший бой и добился этого. Это меня мотивирует. Я наблюдал за Серроне ещё до того, как пришёл в бои. Я видел его в WEC ещё до того, как начал ходить в зал. Мне нравится идея таких боёв. Я знаю всю его карьеру и знаю его дольше, чем он меня», — приводит слова Эла Яквинты MMAFighting.