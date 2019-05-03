Джошуа: очень уважаю Усика, желаю ему успехов и буду следить за ним

Чемпион IBF, WBO, IBO и WBA в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа заявил, что ему был бы интересен бой с украинцем Александром Усиком, который недавно перешёл в ту же самую весовую категорию. Джошуа признался, что будет следить за дебютным боем Усика в тяжёлом весе. 25 мая украинец проведёт поединок с Карлосом Такамом.

«100 процентов буду следить за боем Усика с Такамом. Если бы мог воплотить все свои желания, сразился бы с Уайлдером, чтобы объединить титулы, а затем бы встретился и с Усиком. Тогда провели бы бой абсолютных чемпионов мира в двух весовых категориях.

Я очень уважаю Усика и желаю ему успехов. Добро пожаловать в тяжеловесы», — цитирует Джошуа RingTV.

Что касается Джошуа, то британец очередной поединок проведёт 1 июня, его соперником станет Энди Руис-младший.