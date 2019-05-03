Шлеменко назвал поведение А. Емельяненко асоциальным

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мыслями о решении промоушена RCC разорвать контракт с Александром Емельяненко. По мнению спортсмена, руководство организации приняло правильно решение.

«У каждого публичного человека своя ноша ответственности перед публикой, среди которой есть дети, подражающие своим кумирам. Если твоё поведение асоциально, ты не можешь быть этим примером. Ты всегда несёшь ответственность перед собой и зрителями. Твоя имиджевая составляющая всегда должна быть на первом месте и для себя, и для промоушена, за который ты выступаешь. Поэтому решение RCC расторгнуть с Александром контракт — правильное», — сказал Шлеменко.

Также Александр рассказал об ожиданиях от боя с Вискарди Андраде, который он проведёт завтра, 4 мая.

«Относительно Вискарди – он очень непростой соперник с нестандартной техникой ведения боя. Он очень взрывной и ударный. Я продолжаю подготовку и готов показать серьёзный бой», — добавил боец.