Ф. Емельяненко: не могу сказать, возобновлю ли карьеру

Боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко признался, что пока не знает, возобновит ли карьеру. По словам спортсмена, руководство организации Bellator предоставило ему время на отдых и не торопит с решением.

«Пока не могу сказать, возобновлю ли карьеру. Сейчас занимаюсь здоровьем. После операции приступаю к восстановительным тренировкам. Я боец, складывать руки не собираюсь. Чем-то буду заниматься, но будет ли это спортивная карьера, пока ответить не могу. Когда смогу ответить? Не могу сказать. Пока ответа нет. В Bellator мне дали отдохнуть. Если попрошу ещё времени для отдыха — дадут ещё отдохнуть.

Со Скоттом Кокером мы на связи. У нас хорошие отношения, нет никакого негатива. Идут навстречу во всём. Продолжу ли работу с Питером Тейссе? Давайте пока не будем об этом. Будет ясность — тогда и обсудим. Но он всегда на моей стороне. Мы работаем с ним, ребята с ним работают. Человек переживает за каждого из нас и за меня. Думаю, он не оставит меня", — передаёт слова Емельяненко корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.