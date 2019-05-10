Тайсон: Ломаченко на ринге — танцор балета. Хочу увидеть его бой с Дж. Дэвисом

Легендарный американский боксёр Майк Тайсон заявил о желании увидеть бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBO украинцем Василием Ломаченко и Джервонтой Дэвисом из США.



«Ломаченко на ринге — это танцор балета. Есть молодой парень из Балтимора, его зовут Джервонта Дэвис. Пока он ещё не готов к бою с Ломаченко, однако я бы хотел, чтобы они подрались через два года», — цитирует Тайсона BoxingNews24.



Ранее Ломаченко заявил о готовности драться с Дэвисом. По его словам, ради боя он готов спуститься в полулёгкий вес и отказаться от гонорара.



Свой следующий бой Ломаченко проведёт против британца Люка Кэмпбелла. Ориентировочное время боя — конец лета. Спортсмены сразятся за вакантный титул чемпиона WBC в лёгком весе.