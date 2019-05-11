Джермелл Чарло: у Кроуфорда не будет ни единого шанса в бою со Спенсом

Бывший чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло поделился мыслями о потенциальном противостоянии чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе Эррола Спенса и чемпиона мира по версии WBO Теренса Кроуфорда. По словам Чарло, Кроуфорд в таком противостоянии не сможет что-либо противопоставить сопернику.

«Определённо верю, что у Кроуфорда не будет ни единого шанса в бою со Спенсом. Просто ноль шансов. Эррол — мощный боец, он просто монстр», — приводит слова Чарло BoxingScene.

Отметим, после недавних успешных поединков Кроуфорда и Спенса стороны боксёров заговорили о возможной объединительной встрече.

Теренс в предыдущем бою досрочно победил Амира Хана, а Спенс разгромил по очкам Майки Гарсию.