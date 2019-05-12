Петтис и Нэйт Диас договорились о бое

Бывший чемпион UFC Энтони Петтис и экс-претендент на титул Нэйт Диас договорились о проведении поединка. Бойцы выступят на турнире UFC 241, проведение которого планируется в Анахайме (штат Калифорния, США), 17 августа 2019 года. Встреча Пэттис — Диас пройдёт в полусреднем весе в андеркарде боя Стипе Миочич — Даниэль Кормье, сообщает MMA Fighting.

Для Диаса этот бой станет первым за три года. Предыдущий раз он появлялся в клетке в августе 2016 года, когда уступил в повторном поединке Конору Макгрегору. Что касается Петтиса, то экс-чемпион в лёгком весе дебютировал в полусреднем дивизионе в минувшем бою. 23 марта 2019 года, на турнире в Нэшвилле, он одержал победу нокаутом над Стивеном Томпсоном.