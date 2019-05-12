Намаюнас не уверена, что продолжит карьеру

Бывшая чемпионка UFC в лёгком весе Роуз Намаюнас, потерявшая титул 12 мая мск на турнире UFC 237 в бою с Джессикой Андраде, не уверена, что продолжит карьеру.

«Сейчас я хочу делать в жизни что-то другое. Не знаю, посмотрим. Не буду принимать решение о карьере прямо сейчас. Просто сейчас мне сложно продолжать получать удовольствие от этого. Как бы то ни было, для меня было честью принять вызов и сразиться с Андраде. Она настоящий монстр», — приводит слова Намаюнас MMAJunkie.

Напомним, Роуз проиграла Андраде нокаутом во втором раунде на турнире в Рио-де-Жанейро. Для Намаюнас это была вторая защита титула. 26-летняя американка литовского происхождения провела в UFC девять поединков, победив в шести из них.