Бойцы академии РМК участвуют в разгоне акции протеста против вырубки сквера

Около 100 бойцов академии единоборств «Русской медной компании» (РМК) грубо выталкивали людей из сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, которые пришли на стихийную акцию протеста, сообщает «Новая газета».
Люди собрались на митинг против вырубки деревьев в сквере у городского пруда ради постройки храма. Кроме того, местные жители выразили недовольство, что никто не обсудил возможное строительство с горожанами.
Противники строительства храма и бойцы РМК встали по разные стороны забора и вели перебранку. Время от времени то одна, то другая сторона пыталась сломать забор, чтобы вступить в драку. Бойцы РМК кидали в протестующих непотушенные окурки.
Вскоре после этого один из бойцов РМК распылил газовый баллончик в толпу. Полицейские попытались его задержать, но остальные бойцы встали на его защиту. Распылившего баллончик увели за ограждение сквера, где полиция провела с ним беседу, содержание которой осталось неизвестно.
- 14 мая 2019
-
00:08
- 13 мая 2019
-
23:39
-
22:40
-
21:51
-
20:56
-
19:52
-
18:55
-
17:05
-
16:35
-
14:54
-
13:04
-
12:35
-
12:13
-
09:47
-
00:21
-
00:20
- 12 мая 2019
-
23:47
-
21:41
-
19:58
-
19:56
-
19:46
-
18:56
-
17:45
-
16:54
-
15:37
-
14:59
-
13:59
-
12:59
-
11:55
-
11:46
-
10:59
-
09:31
-
09:21
-
09:14
-
07:59