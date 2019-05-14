Бойцы академии РМК участвуют в разгоне акции протеста против вырубки сквера

Около 100 бойцов академии единоборств «Русской медной компании» (РМК) грубо выталкивали людей из сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, которые пришли на стихийную акцию протеста, сообщает «Новая газета».



Люди собрались на митинг против вырубки деревьев в сквере у городского пруда ради постройки храма. Кроме того, местные жители выразили недовольство, что никто не обсудил возможное строительство с горожанами.



Противники строительства храма и бойцы РМК встали по разные стороны забора и вели перебранку. Время от времени то одна, то другая сторона пыталась сломать забор, чтобы вступить в драку. Бойцы РМК кидали в протестующих непотушенные окурки.



Вскоре после этого один из бойцов РМК распылил газовый баллончик в толпу. Полицейские попытались его задержать, но остальные бойцы встали на его защиту. Распылившего баллончик увели за ограждение сквера, где полиция провела с ним беседу, содержание которой осталось неизвестно.