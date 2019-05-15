Чудинов показал равный вес с Бежараном

Главным противостоянием вечера станет бой во втором среднем весе за титул WBA Continental между Фёдором Чудиновым и Рафаэлем Бежараном. В рамках вечера бокса также сойдутся между собой россиянин Роман Андреев и боксёр из Мексики Хесус Куадро. В первом среднем весе на ринге сойдутся Вагинак Тамразян и Александр Иванов. Победитель этого боя примет участие в финале Кубка по боксу им. Президента РФ В. В. Путина, который состоится 22 июля на Красной площади в Москве.



Всего в рамках мероприятия состоится 9 поединков. Все участники турнира успешно прошли процедуру взвешивания.

Чудинов Федор 75,6 кг — Рафаэль Бежаран 75,6 кг

Роман Андреев 63 кг — Хесус Куадро 61,75 кг

Тамразян Вагинак 69,4 — Иванов Александр 69,75

Сусленков Артем 107,4 кг — Дорошилов Павел 108,75 кг

Махмудов Шахабас 69,9 кг — Мухаммадсалим Сотволдиев 69,3 кг

Глазков Федор 64,9 кг — Мухир Юлдашев 66,45 кг

Басиров Эмир 63,35 кг — Закиров Шамиль 63,4 кг

Петряков Виталий 68 кг — Фоменко Сергей 68,7 кг

Ерназарулы Ернар 72,8 кг — Хусан Юлдашев 70,85 кг



Турнир проходит при поддержке Федерации бокса России и Правительства Республики Татарстан. Организаторами выступают федерация бокса Республики Татарстан и промоутерская компания «Центр бокса Прогресс». Турнира пройдёт 16 мая, начало — в 17:00. Основные бои начнутся в 20:00.