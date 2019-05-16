Тим Цзю поблагодарил российских болельщиков за поддержку

Новоиспечённый чемпион Австралии по боксу в полусреднем весе сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, Тим, обратился к болельщикам посредством официальной страницы в «Инстаграме». Спортсмен поблагодарил фанатов за поддержку и поздравления, поступившие после завоевания регионального титула.

«Хотел бы поблагодарить всех болельщиков из Австралии и России за сообщения и поддержку. Это была особенная ночь, так как я мечтал сразиться за титул чемпиона Австралии. Выражаю большое уважение Джоэлю Камильери, он был голодным к победе и сильным соперником. Мы подарили зрителям шоу.

Теперь собираюсь отдохнуть несколько дней, расслабиться, покушать мороженое и вернуться в зал уже в понедельник", — написал Цзю-младший.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Тима Цзю в социальной сети.