В IBF отказались от постановления по организации боя Альвареса с Деревянченко

15 мая в СМИ прошла информация, что руководство IBF приняло решение по организации поединка между обладателем титула в среднем весе по этой версии Саулем Альваресом и официальным претендентом на пояс Сергеем Деревянченко. Но уже очень скоро боссы Международной боксёрской федерации (IBF) отказались от этого постановления, признав, что допустили ошибку, обозначив дату промоутерских торгов, сообщает Boxingnews24.

Между тем ожидалось, что возможный бой с Деревянченко создал бы проблему Альваресу, так как мексиканец не планировал встречу с украинцем. В команде «Канело» по-прежнему рассчитывают провести третий бой с экс-чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным.

Напомним, в предыдущем бою Сауль завоевал титул по версии IBF, победив в объединительном бою Дэниела Джейкобса. Что касается Деревянченко, в минувшем поединке он одержал победу над Джеком Кулькаем и получил статус официального претендента на пояс.