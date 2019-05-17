В IBF определили потенциальных соперников для Бетербиева

Руководство IBF определило потенциальных соперников для чемпиона мира в полутяжёлом весе Артура Бетербиева. Ими станут китайский небитый боксёр Мэн Фаньлун (14-0, 9 КО) и немец Адам Дайнес (17-0-1, 8 КО), сообщает BoxingScene. Встреча этих спортсменов пройдёт 1 июня в Макао.
«Если я одержу победу, то стану обязательным претендентом на титул. Но я не буду смотреть за спину Дайнесу. Он очень сильный соперник и я должен уважать его за то, что он принял такой вызов. Как бы то ни было, мой тренировочный лагерь получился фантастическим и я в отличной форме. Не могу дождаться 1 июня, все, наконец, смогут увидеть яркое представление в моём исполнении», — приводит слова Фаньлуна BoxingScene.
Что касается непосредственно Бетербиева, то напомним, что он недавно вновь защитил титул, нокаутировав Радивое Каладжича.
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