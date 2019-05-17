Реванш между Вудли и Лоулером отменён

Экс-чемпион UFC Тайрон Вудли не сможет выйти на бой с Робби Лоулером, который должен был стать главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC on ESPN 4. Об этом сообщает ESPN.



Причиной отказа Тайрона стала травма руки. Сроки восстановления бойца неизвестны, а UFC уже начала подыскивать замену Вудли на грядущий бой. Британский полусредневес Даррен Тилл предложил Робби подраться в промежуточном весе.



Первый бой между Вудли и Лоулером состоялся летом 2016 года, и победу нокаутом в первом раунде одержал Тайрон. Напомним, в прошлом году Вудли пропустил несколько месяцев из-за операции на руке.