Реванш между Вудли и Лоулером отменён
Экс-чемпион UFC Тайрон Вудли не сможет выйти на бой с Робби Лоулером, который должен был стать главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC on ESPN 4. Об этом сообщает ESPN.
Причиной отказа Тайрона стала травма руки. Сроки восстановления бойца неизвестны, а UFC уже начала подыскивать замену Вудли на грядущий бой. Британский полусредневес Даррен Тилл предложил Робби подраться в промежуточном весе.
Первый бой между Вудли и Лоулером состоялся летом 2016 года, и победу нокаутом в первом раунде одержал Тайрон. Напомним, в прошлом году Вудли пропустил несколько месяцев из-за операции на руке.
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