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Наказание команды Хабиба за драку после боя с Макгрегором будет пересмотрено

Наказание команды Хабиба за драку после боя с Макгрегором будет пересмотрено
Бокс/ММА / ММА 0

Атлетическая комиссия штата Невада на следующей неделе повторно рассмотрит дела об отстранении Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова, сообщает в своём «твиттере» журналист ESPN Бретт Окамото.

Напомним, Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов получили отстранение сроком на один год за потасовку, которая возникла после турнира UFC 229, на котором встречались российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и бывший чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор. Нурмагомедов выпрыгнул из клетки и напал на секунданта Макгрегора Диллона Денниса, а Тухугов и Абубакар Нурмагомедов участвовали в потасовке с Макгрегором внутри октагона. Оба получили годичную дисквалификацию, а Хабиб отделался девятимесячным отстранением.

Нурмагомедов должен вернуться в октагон в сентябре 2019 года, однако до этого Хабиб заявлял, что не вернётся в клетку, пока будут отстранены его друзья, срок дисквалификации которых заканчивается только в октябре 2019 года.

Следующим соперником Нурмагомедова должен стать временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье.

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