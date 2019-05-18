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Бывшая звезда WWE Эшли Массаро скончалась в возрасте 39 лет

Бывшая звезда WWE Эшли Массаро скончалась в возрасте 39 лет
Бокс/ММА 0

Боец WWE и модель Эшли Массаро скончалась в США в возрасте 39 лет, сообщает NBC. 16 мая Массаро была обнаружена в своей квартире в Смиттауне без сознания. Женщина не явилась на работу на радио, и по её адресу вызвали экстренную службу. Массаро была без сознания, но ещё жива, однако скончалась по дороге в больницу.

Стоит отметить, что перед смертью Эшли принимала участие в коллективном иске против WWE, в котором бывшие и нынешние бойцы промоушена обвиняли организацию в неспособности защитить своих бойцов от травм головы и сотрясения мозга, которые могут привести к необратимым последствиям. Иск был отклонён в прошлом году.

Массаро выступала в промоушене WWE с 2005 по 2008 год. Некоторые источники предполагают, что причиной смерти рестлера стало самоубийство — перед смертью Массаро на протяжении долгого времени боролась с затяжной депрессией.

Источник: NBC Sports

Заглавное фото: instagram.com/ashleymassaro

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