Бывшая звезда WWE Эшли Массаро скончалась в возрасте 39 лет

Боец WWE и модель Эшли Массаро скончалась в США в возрасте 39 лет, сообщает NBC. 16 мая Массаро была обнаружена в своей квартире в Смиттауне без сознания. Женщина не явилась на работу на радио, и по её адресу вызвали экстренную службу. Массаро была без сознания, но ещё жива, однако скончалась по дороге в больницу.



Стоит отметить, что перед смертью Эшли принимала участие в коллективном иске против WWE, в котором бывшие и нынешние бойцы промоушена обвиняли организацию в неспособности защитить своих бойцов от травм головы и сотрясения мозга, которые могут привести к необратимым последствиям. Иск был отклонён в прошлом году.



Массаро выступала в промоушене WWE с 2005 по 2008 год. Некоторые источники предполагают, что причиной смерти рестлера стало самоубийство — перед смертью Массаро на протяжении долгого времени боролась с затяжной депрессией.