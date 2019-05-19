Шлеменко выразил готовность заменить Вудли в бою с Лоулером

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко обратился к президенту UFC Дэне Уайту. Россиянин выразил готовность заменить в бою на турнире UFC в Миннеаполисе Тайрона Вудли, который снялся с поединка с Робби Лоулером.

«Слышал, что Робби Лоулеру нужен соперник на 29 июня. Я готов. Робби и Дэна Уайт могут проконсультироваться у Гегарда Мусаси — он подтвердит, что бой со мной для Робби будет весёлым», — написал Шлеменко на своей официальной странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице Шлеменко в социальной сети.

Напомним, не так давно Шлеменко покинул промоушен Bellator и на данный момент пребывает в статусе свободного агента. Минувшие два боя он провёл в российской лиге RCC.