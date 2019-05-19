Головкин рассказал о взаимоотношениях с новым тренером
Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин рассказал о взаимоотношениях с новым наставником Джонатаном Бэнксом, отметив, что рассчитывает на скорые плоды совместной работы со специалистом.
«Мы хотим больше боксировать. Хотим быть интересными и хотим развиваться в боксёрском направлении. Нас многое объединяет. Верю ему как тренеру и специалисту. Хочу приобрести тот опыт, который есть у Бэнкса, хотя у меня были варианты и с другими тренерами. Мы с ним сошлись, и у нас много общего.
Мы примерно одного возраста и придерживаемся одного видения бокса. В то же время к простым вещам у нас разные подходы и мы продолжаем учиться. Думаю, это принесёт плоды", — сказал Головкин в интервью, размещённом на YouTube-канале GGGBoxing.
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