Головкин рассказал о взаимоотношениях с новым тренером

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин рассказал о взаимоотношениях с новым наставником Джонатаном Бэнксом, отметив, что рассчитывает на скорые плоды совместной работы со специалистом.

«Мы хотим больше боксировать. Хотим быть интересными и хотим развиваться в боксёрском направлении. Нас многое объединяет. Верю ему как тренеру и специалисту. Хочу приобрести тот опыт, который есть у Бэнкса, хотя у меня были варианты и с другими тренерами. Мы с ним сошлись, и у нас много общего.

Мы примерно одного возраста и придерживаемся одного видения бокса. В то же время к простым вещам у нас разные подходы и мы продолжаем учиться. Думаю, это принесёт плоды", — сказал Головкин в интервью, размещённом на YouTube-канале GGGBoxing.