Сондерс надеется получить поединок с Каллумом Смитом

18 мая в Стивенейдже завершился вечер профессионального бокса, в главном событии которого экс-чемпион мира в среднем весе Билли Джо Сондерс завоевал титул по версии WBO во втором среднем весе. Британец единогласным решением судей победил Шефата Исуфи.

После победы Сондерс заявил, что хотел бы провести объединительную встречу с чемпионом мира по версиям WBA Super и WBC Diamond, победителем турнира Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) Каллумом Смитом.

«Я действительно надеюсь, что мы сможем организовать бой с Каллумом Смитом. Для болельщиков это будет прекрасный поединок. Вероятно, у Каллума другие планы, ведь его ждёт бой в июне. Но мне нравится идея о нашей встрече. Это было бы большое событие. Смиту понадобится смелость, чтобы разделить со мной ринг», — приводит слова Сондерса Boxingnews24.