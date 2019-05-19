Российский боец, оправданный после допинг-скандала, перенёс возвращение в UFC

Российский боец UFC Муслим Салихов не вернётся в октагон 22 июня, как планировалось организацией изначально. О том, по какой причине Муслим решил перенести поединок, пока не сообщается. О том, кто станет соперником Салихова и на какую дату будет назначен новый бой россияина, также пока неизвестно.



«Мой поединок пройдёт в другую дату», — приводит слова Муслима Салихова ТАСС.



В июне 2018 года в допинг-пробе, взятой у Салихова, были обнаружены запрещённые препараты. Однако в марте 2019 года USADA оправдала спортсмена, и он получил возможность вернуться в UFC.



Под эгидой промоушена Салихов провёл два поединка, в которых одержал одну победу и потерпел одно поражение. Всего на счету Салихова 15 поединков в ММА, в которых он одержал 13 побед.