Российский боец, оправданный после допинг-скандала, перенёс возвращение в UFC
Российский боец UFC Муслим Салихов не вернётся в октагон 22 июня, как планировалось организацией изначально. О том, по какой причине Муслим решил перенести поединок, пока не сообщается. О том, кто станет соперником Салихова и на какую дату будет назначен новый бой россияина, также пока неизвестно.
«Мой поединок пройдёт в другую дату», — приводит слова Муслима Салихова ТАСС.
В июне 2018 года в допинг-пробе, взятой у Салихова, были обнаружены запрещённые препараты. Однако в марте 2019 года USADA оправдала спортсмена, и он получил возможность вернуться в UFC.
Под эгидой промоушена Салихов провёл два поединка, в которых одержал одну победу и потерпел одно поражение. Всего на счету Салихова 15 поединков в ММА, в которых он одержал 13 побед.
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