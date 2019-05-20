Макгрегор выложил фото с Овечкиным и подписал его на русском языке

Бывший чемпион UFC ирландский боец ММА Конор Макгрегор опубликовал новую фотографию. На фото Макгрегор стоит рядом с капитаном клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Правильный русский, Овечкин. Рукописи не горят», — подписал фото Макгрегор в своём «твиттере».

Запись можно посмотреть в «твиттере» Макгрегора

Конор с 2018 года не выходил в октагон. В октябре 2018 года он в титульном поединке потерпел поражение от россиянина Хабиба Нурмагомедова, защитившего чемпионский пояс. В четвёртом раунде Хабиб провёл удушающий приём, вынудив соперника сдаться.

В 2019 году Макгрегор объявил об уходе из ММА, но вскоре после этого неоднократно намекал на возвращение. Пока неизвестно, кто станет следующим соперником Конора. Президент UFC Дэна Уайт говорил, что постоянно поддерживает контакт с ирландцем.